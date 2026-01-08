Studente a processo per spari con pistola giocattolo durante gita scolastica a Rimini | ferito passante

Durante una gita scolastica a Rimini nell’aprile 2024, uno studente pugliese è stato coinvolto in un episodio con una pistola giocattolo, che ha provocato il ferimento di un passante. Il gruppo di studenti, proveniente dalla Puglia, aveva anche visitato San Marino. L’episodio è sotto indagine, e si stanno valutando le circostanze e le responsabilità legate all’incidente.

Un gruppo di studenti pugliesi ha raggiunto la Riviera di Rimini per una gita scolastica nell'aprile 2024, con tappa anche nella Repubblica di San Marino per una visita turistica.

