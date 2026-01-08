Stroncata da una polmonite | tre medici indagati

La morte della giovane Azzurra Breda, avvenuta a soli 12 anni a causa di una polmonite, ha suscitato attenzione e interrogativi. Tre medici sono ora sotto indagine per chiarire le circostanze di questo decesso. L’indagine mira a fare luce sulla gestione sanitaria e sui eventuali errori, al fine di garantire trasparenza e responsabilità.

Si cerca di fare chiarezza sulla morte della dodicenne Azzurra Breda, mancata ad appena 12 anni per una polmonite. Il fascicolo d'indagine in tal senso è nelle mani del pubblico ministero Valeria Peruzzo che ha iscritto sul registro degli indagati tre medici del pronto soccorso pediatrico.

