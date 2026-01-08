Strappa i soldi che ha in tasca e li butta via alla vista dei carabinieri | erano falsi 22enne arrestata a Benevento

Una giovane di 22 anni è stata arrestata a Benevento dai carabinieri per aver tentato di spendere banconote false. Durante un controllo, è stata trovata in possesso di 430 euro contraffatti, che ha subito gettato via davanti ai militari. La donna è stata posta agli arresti domiciliari. L’episodio evidenzia l’importanza delle verifiche sul denaro in circolazione e le azioni delle forze dell’ordine contro le frodi finanziarie.

