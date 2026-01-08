Stranger Things è stata innovativa anche per come ha reso interessanti e avvincenti le discipline STEM

Stranger Things ha dimostrato come le discipline STEM possano essere coinvolgenti e stimolanti, anche attraverso una narrazione avvincente. La serie ha mostrato che la scienza e la tecnologia possono essere elementi fondamentali nelle storie di fantasia, contribuendo a rendere queste materie più accessibili e interessanti. In questo modo, ha aperto nuove prospettive sull’importanza delle scienze nel contesto della cultura popolare.

Quando è apparsa sul piccolo schermo, Stranger Things, in modo inaspettato, ma efficacissimo, ha insegnato che della scienza ci si può fidare. Vuoi per i tempi che stiamo vivendo, vuoi per il futuro che ci aspetta, infatti, le competenze STEM sono e saranno fondamentali, soprattutto in un'Europa che nel programma scolastico non le ha mai sviluppate abbastanza. Il frutto di tutto questo si nota in diversi momenti, anche distanti all'interno della narrazione. Basti pensare a come i ragazzi di Hawkins siano riusciti a creare il ponte radio che è stato tanto importante fra la terza e la quarta stagione.

