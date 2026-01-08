Stranger Things 5 | svelate le parole di Vecna tagliate dal finale della serie
In occasione di Stranger Things 5, sono state rese note le parole di Vecna che erano state tagliate dal finale della serie. Questa scoperta offre nuovi spunti di riflessione sulla trama e sui personaggi, completando il quadro di una delle stagioni più attese. Di seguito, analizziamo il significato di queste parole e il loro impatto sulla narrazione complessiva.
Il finale della serie Stranger Things ha portato a termine la folle storia del Sotto Sopra, regalando a ogni personaggio un ultimo momento indimenticabile. Che si trattasse di Dustin che rendeva omaggio a Eddie sul palco della cerimonia di diploma o della riunione di Steve, Nancy, Jonathan e Robin sul tetto, ci sono stati molti momenti finali intensi per il cast della serie. Uno di questi prevedeva in realtà una battuta finale diversa, e ora che sappiamo quale fosse la battuta scartata e perché non è stata inserita, è davvero piuttosto devastante. La prima metà del finale della serie presenta lo scontro finale con Vecna, e chi ha visto il finale sa che termina con Joyce Byers che colpisce Vecna con un’ascia fino a decapitarlo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
