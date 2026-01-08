In occasione di Stranger Things 5, sono state rese note le parole di Vecna che erano state tagliate dal finale della serie. Questa scoperta offre nuovi spunti di riflessione sulla trama e sui personaggi, completando il quadro di una delle stagioni più attese. Di seguito, analizziamo il significato di queste parole e il loro impatto sulla narrazione complessiva.

Il finale della serie Stranger Things ha portato a termine la folle storia del Sotto Sopra, regalando a ogni personaggio un ultimo momento indimenticabile. Che si trattasse di Dustin che rendeva omaggio a Eddie sul palco della cerimonia di diploma o della riunione di Steve, Nancy, Jonathan e Robin sul tetto, ci sono stati molti momenti finali intensi per il cast della serie. Uno di questi prevedeva in realtà una battuta finale diversa, e ora che sappiamo quale fosse la battuta scartata e perché non è stata inserita, è davvero piuttosto devastante. La prima metà del finale della serie presenta lo scontro finale con Vecna, e chi ha visto il finale sa che termina con Joyce Byers che colpisce Vecna con un’ascia fino a decapitarlo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Stranger Things 5: svelate le parole di Vecna tagliate dal finale della serie

Leggi anche: Stranger Things 5 - Volume 2: il trailer annuncia la guerra finale di Vecna e l’ultimo capitolo della serie

Leggi anche: Stranger Things, cosa aspettarsi dal finale: siamo tutti sotto il controllo di Vecna?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stranger Things i 10 momenti più scioccanti; Anticipazioni Don Matteo 15: svelate tutte le new entry, nuova stagione è già su RaiPlay/ Don Massimo....

Stranger Things 5, il Conformity Gate e la puntata segreta che tutti cercano. Siamo tutti vittime di un'illusione di Vecna - La teoria del Conformity Gate svela un possibile finale segreto di Stranger Things 5, in cui Vecna avrebbe ingannato i protagonisti e gli spettatori. mowmag.com