Stranger Things 5 la madre di Max denuncia | Non mi hanno riconfermato dopo aver saputo che avevo il cancro

Jennifer Marshall, interprete di Susan Hargrove in Stranger Things, ha rivelato di non essere stata riconfermata per la quinta stagione del serial dopo aver comunicato di avere un cancro. La sua assenza ha suscitato attenzione, poiché ha dichiarato che questa decisione ha complicato il suo percorso di cura. Attualmente in remissione, Marshall sottolinea l’importanza di considerare le implicazioni di tali scelte artistiche sulla vita degli attori.

Jennifer Marshall, interprete di Susan Hargrove, madre del personaggio di Max, ha rivelato che la mancata riconferma nella quinta stagione la ha ostacolata nella sua lotta contro la malattia, attualmente in remissione. Abbiamo conosciuto Jennifer Marshall nei panni della madre di Max in Stranger Things. Di recente l'attrice ha parlato pubblicamente della sua lotta contro il cancro spiegando che tornare per l'ultima stagione della serie Netflix l'avrebbe aiutata ad avere un'adeguata assicurazione sanitaria. L'attrice ha pubblicato martedì un video su Instagram in cui metteva in discussione l'assenza del suo personaggio nella quinta stagione e ha spiegato nella didascalia che il suo coinvolgimento le avrebbe garantito l'assicurazione sanitaria sindacale necessaria per combattere il tumore che l'ha colpita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

