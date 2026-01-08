Jamie Campbell Bower rivela le ultime parole di Vecna non presenti nel finale di Stranger Things 5. L’attore ha condiviso un dettaglio che avrebbe potuto essere incluso nell’ultimo episodio della serie, offrendo un’ulteriore prospettiva sul personaggio e sugli eventi che hanno concluso questa fase della storia. Questa scoperta aggiunge un elemento di interesse per i fan e approfondisce la comprensione delle vicende narrate nella celebre serie.

L'attore ha raccontato un dettaglio che avrebbe potuto essere inserito nell'ultimo capitolo della serie creata dai fratelli Duffer. La serie Stranger Things, nonostante le speranze di numerosi fan, si è conclusa con l'episodio 8 e Jamie Campbell Bower ha ora rivelato che le ultime parole di Vecna sono state tagliate. L'attore, durante la sua apparizione al talk show condotto da Jimmy Fallon, ha parlato della sua esperienza sul set e del suo addio al personaggio. Le ultime parole di Vecna Nel salotto del The Tonight Show, Jamie Campbell Bower ha commentato l'uscita del scena del villain. Non proseguite, ovviamente, se non avete ancora visto le puntate che concludono la storia di Stranger Things e non volete. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower svela le ultime parole di Vecna non inserite nel finale

Leggi anche: Jamie Campbell Bower svela il futuro di Vecna dopo il finale di Stranger Things 5

Leggi anche: Perché Vecna è dimagrito in Stranger Things 5, la risposta dell’attore Jamie Campbell Bower è geniale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stranger Things 5, esiste davvero un nono episodio? Arriva la risposta secca di Netflix; Dopo il finale (spiegato bene) di Stranger Things 5, cosa dobbiamo davvero credere?; Stranger Things, la teoria del 'Conformity Gate'. Nuovo episodio?; Stranger Things 5, Jamie Campbell Bower rivela da chi ha tratto ispirazione per rappresentare Vecna.

Stranger Things 5: Jamie Campbell Bower svela le ultime parole di Vecna non inserite nel finale - L'attore ha raccontato un dettaglio che avrebbe potuto essere inserito nell'ultimo capitolo della serie creata dai fratelli Duffer. movieplayer.it