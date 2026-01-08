Una tragedia ha colpito la comunità di Lutry e l’Est losannese, con la morte di sette giovani calciatori e cinque feriti a Crans Montana. Il nuovo anno si apre così con un evento doloroso, che ha scosso profondamente l’intera regione. Questo incidente ricorda l’importanza della sicurezza e della solidarietà nelle comunità sportive e locali.

Crans Montana, sette giovani calciatori morti e cinque feriti – Il nuovo anno si è aperto con una tragedia che ha colpito in modo durissimo la comunità di Lutry e tutto l’Est losannese. Nella notte di Capodanno, un incendio divampato a Crans-Montana ha provocato la morte di sette giovani legati al Fc Lutry e il ferimento di altre cinque persone, lasciando nello sconforto famiglie, amici e l’intero movimento sportivo locale. Quella che per molti avrebbe dovuto essere una notte di festa e di inizio pieno di speranza si è trasformata, in pochi istanti, in un evento luttuoso che ha segnato profondamente il territorio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Strage di giovani calciatori!”: tutto il Paese in lutto

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, le giovani vittime tornate nel nostro Paese. A piede libero i Moretti, l’ambasciatore: “In Italia potrebbero essere arrestati”

Leggi anche: Folla al funerale di Andrea Tarroni. Paese in lutto per il benzinaio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.

Crans Montana, sette giovani calciatori morti e cinque feriti: Fc Lutry in lutto - La notte di Capodanno, che per molti rappresentava gioia e festa, si è trasformata in ... thesocialpost.it