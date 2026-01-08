Strage di giovani calciatori! | tutto il Paese in lutto
Una tragedia ha colpito la comunità di Lutry e l’Est losannese, con la morte di sette giovani calciatori e cinque feriti a Crans Montana. Il nuovo anno si apre così con un evento doloroso, che ha scosso profondamente l’intera regione. Questo incidente ricorda l’importanza della sicurezza e della solidarietà nelle comunità sportive e locali.
Crans Montana, sette giovani calciatori morti e cinque feriti – Il nuovo anno si è aperto con una tragedia che ha colpito in modo durissimo la comunità di Lutry e tutto l’Est losannese. Nella notte di Capodanno, un incendio divampato a Crans-Montana ha provocato la morte di sette giovani legati al Fc Lutry e il ferimento di altre cinque persone, lasciando nello sconforto famiglie, amici e l’intero movimento sportivo locale. Quella che per molti avrebbe dovuto essere una notte di festa e di inizio pieno di speranza si è trasformata, in pochi istanti, in un evento luttuoso che ha segnato profondamente il territorio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, le giovani vittime tornate nel nostro Paese. A piede libero i Moretti, l’ambasciatore: “In Italia potrebbero essere arrestati”
Leggi anche: Folla al funerale di Andrea Tarroni. Paese in lutto per il benzinaio
Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.
Crans Montana, sette giovani calciatori morti e cinque feriti: Fc Lutry in lutto - La notte di Capodanno, che per molti rappresentava gioia e festa, si è trasformata in ... thesocialpost.it
Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole - Mercoledì 7 gennaio, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans- msn.com
I giovani calciatori, i ragazzi fragili: cosa può succedere attorno a un pallone - Un pallone che rotola su un campo di calcio non può cambiare la storia di un intero Paese, ma cambiare il corso delle cose e aiutare la crescita, non solo sportiva, di tanti ragazzi di altrettante ... avvenire.it
MattinaRai1. . Proseguono senza sosta le indagini per fare luce sulla strage avvenuta la notte di Capodanno nel disco bar di Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e sono rimasti feriti 116 giovani, tra cui 16 nostri connazionali. A #Storieitaliane il punto - facebook.com facebook
Crans-Montana, i funerali dei giovani italiani morti nella strage di Capodanno x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.