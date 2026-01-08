Strage di Crans-Montana inchiesta aperta anche a Roma

La procura di Roma ha avviato un’indagine sulla strage di Crans-Montana, ipotizzando reati di omicidio e incendio colposo. L’incidente, avvenuto tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di 116 nel rogo al locale 'Le Constellation'. L’indagine mira a chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

AGI - La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla strage di Crans Montana ccon le ipotesi di reato di omicidio e incendio colposi per la morte di 40 persone e il ferimento di 116 nel rogo al ‘ Le Consellation ’ nella notte tra il 31 dicembre e l’uno gennaio. Dopo la procura di Parigi nei giorni scorsi, si attiva quindi anche la magistratura italiana con la Procura capitolina che è competente su presunti reati commessi all’estero in cui sono parti offese cittadini italiani. Domani l'interrogatorio ai coniugi Moretti. Saranno interrogati domani mattina i proprietari francesi del bar di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Strage di Crans-Montana, inchiesta aperta anche a Roma Leggi anche: Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. La procuratrice Béatrice Pilloud: “Priorità all’identificazione delle vittime” Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la procuratrice conferma: «Rogo partito dalle candele sulle bottiglie». Aperta inchiesta per incendio e omicidio colposi – La diretta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strage Crans-Montana, il punto sulle indagini: cosa sappiamo; La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamo; Crans-Montana, tutte le concause di una strage annunciata: le fontane con la fiamma, i pannelli posati dal titolare, l'uscita chiusa a chiave; Incendio Crans-Montana, indagine su cause e responsabilità: cosa sappiamo. Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, pioggia di critiche sui pm svizzeri: “Arrestate i titolari del bar. C’è il pericolo di fuga” - Il legale delle famiglie: “Procedure scorrette, rischiamo di rifare tutto” ... quotidiano.net

Strage Crans-Montana/ Inchiesta Storie Italiane “Se ti sposti di 100 metri tutti i locali sono sicuri…” - Montana a Storie Italiane con l'interessante inchiesta sulla sicurezza dei locali della zona: ecco cosa è emerso ... ilsussidiario.net

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana, al vaglio un video: «Jessica Moretti, con il braccio ustionato, che fugge con la cassa» - La sfilata dei testimoni e il ruolo del figlio dei proprietari, che avrebbe sfondato una vetrata della veranda. msn.com

Strage Crans Montana, un video mostrerebbe la proprietaria Jessica Moretti scappare con la cassa https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/strage-cras-montana-video-proprietaria-scappa-cassa/ - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.