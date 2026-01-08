Strage di Crans-Montana inchiesta aperta anche a Roma

La procura di Roma ha avviato un’indagine sulla strage di Crans-Montana, ipotizzando reati di omicidio e incendio colposi. L’incidente, avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio presso il locale ‘Le Constellation’, ha causato 40 morti e 116 feriti. L’indagine mira a chiarire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.

AGI - La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage di Crans Montana ccon le ipotesi di reato di omicidio e incendio colposi per la morte di 40 persone e il ferimento di 116 nel rogo al ' Le Consellation ' nella notte tra il 31 dicembre e l'uno gennaio. Dopo la procura di Parigi nei giorni scorsi, si attiva quindi anche la magistratura italiana con la Procura capitolina che è competente su presunti reati commessi all'estero in cui sono parti offese cittadini italiani. Anche il Belgio apre inchiesta. Anche la giustizia belga ha annunciato di essere pronta a fornire il proprio supporto all'inchiesta penale aperta in Svizzera.

Incendio Crans Montana, a Genova i funerali di Galeppini. Anche Roma apre inchiesta. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incendio Crans Montana, a Genova i funerali di Galeppini. tg24.sky.it

Strage di Crans Montana, primo interrogatorio da indagati per i proprietari del locale: nel mirino la loro "situazione personale" - Parteciperanno anche i legali di varie famiglie delle vittime, che chiedono la custodia cautelare dei coniugi. today.it

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla strage di Crans-Montana

Strage di Crans-Montana, indaga la Procura di Roma. Lo champagne, i testimoni e tutte le falle: ancora liberi i coniugi Moretti - facebook.com facebook

La procura di Roma avvia un'indagine sulla strage di Crans-Montana. Procedimento per incendio e omicidio colposo #ANSA x.com

