Strage Crans-Montana spunta un video | la titolare del Constellation fugge con la cassa mentre il locale brucia

Nuove immagini emergono nell'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. Un video rivela la titolare del Constellation che si allontana con la cassa mentre il locale è in fiamme. Questo dettaglio potrebbe influenzare le indagini e le responsabilità legate all'incendio, sollevando interrogativi sulla gestione e le eventuali implicazioni dei titolari.

Nell’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana emerge un dettaglio inquietante che rischia di complicare ulteriormente la posizione dei titolari del locale Le Constellation. Secondo quanto riportato dal sito Bastion Media, esisterebbe un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza del Comune che immortalerebbe Jessica Moretti, la titolare 39enne del disco-bar, mentre fugge dal locale subito dopo l’incendio con la cassa dell’incasso sottobraccio e un braccio ustionato. L’indiscrezione, che attende ancora una conferma ufficiale da parte delle autorità, descrive scene drammatiche: qualche minuto dopo l’inizio dell’incendio, la donna sarebbe scappata dal luogo del disastro portando con sé il denaro della serata, quello pagato dai ragazzi che in quegli stessi istanti rimanevano intrappolati tra le fiamme. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Strage Crans-Montana, spunta un video: la titolare del Constellation fugge con la cassa mentre il locale brucia Leggi anche: Crans-Montana, l’ipotesi choc: la titolare del Constellation sarebbe fuggita con la cassa mentre il locale bruciava Leggi anche: La strage di Crans-Montana, la storia dei coniugi Moretti. Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in mano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana: aperte le camere ardenti delle vittime. Spunta un precedente; Crans-Montana, Attenzione alla schiuma: spunta un precedente al Constellation; Crans-Montana, identificati tutti i ragazzi: lo Stato riporta a casa le salme degli italiani; Attenzione alla schiuma: spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana. “Attenzione alla schiuma”: spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana - Montana avvertire i clienti del rischio incendio legato alla schiuma infiammabile del ... fanpage.it

