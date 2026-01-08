Strade ghiacciate a Roma e in provincia cala la temperatura e l' asfalto gela

Le temperature in calo stanno causando formazione di ghiaccio sulle strade di Roma e provincia, con strade ghiacciate e visibilità ridotta a causa di parabrezza e finestrini congelati. È importante prestare attenzione alla guida e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante queste condizioni.

Strade ghiacciate a Roma e provincia. Parabrezza e finestrini ghiacciati a rendere difficoltosa la guida. Mattinata di apprensione per gli automobilisti e i motociclisti che ci sono messi alla guida all'alba. Tante le segnalazioni di zona con asfalto ghiacciato sulla Pontina, con le diverse.

Allerta ghiaccio e sicurezza stradale: gestiti 91 interventi dalla Provincia di Pisa, spesi 80mila euro - Fa il quadro delle operazioni messe in atto dall'ente territoriale il presidente Massimiliano Angori In questi giorni di allerta ghiaccio su tutto il territorio regionale toscano, è attiva anche la Pr ... pisatoday.it

Maltempo a Roma, strade allagate e un albero crolla vicino al Colosseo: la situazione - Strade chiuse, disagi alla circolazione e rischio esondazioni: piogge intense su città e provincia, scatta l’allerta per fiumi e trasporti. meteo.it

La neve caduta nelle scorse ore e la presenza di strade ghiacciate continuano a provocare ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale, in particolare nelle zone collinari e montane - facebook.com facebook

Neve nel Piceno, scatta l’allerta gialla. Strade ghiacciate a Ripatransone, in Riviera si sparge il sale x.com

