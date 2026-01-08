Stop alla tassa aeroportuale al Ridolfi la promessa di Ryanair | Pronti a portare nuove rotte

Ryanair ha annunciato la sospensione della tassa aeroportuale al Ridolfi, con l’obiettivo di incentivare il turismo e favorire lo sviluppo economico nella regione. La compagnia si impegna a introdurre nuove rotte, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e a un aumento delle attività nel territorio dell’Emilia Romagna. Questa decisione mira a valorizzare l’aeroporto e a sostenere la crescita locale in modo sostenibile.

Il ’Ridolfi’ detassato: "Ora scalo più appetibile" - Romagna sarà abolita la ‘council tax’ per gli scali aeroportuali di Forlì, Parma e Rimini, ovvero quelli che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l’anno. ilrestodelcarlino.it

Aeroporto Forlì, il Comune a de Pascale: “Il Marconi è in crisi? Qui il Ridolfi è pronto” - Bologna, 26 novembre 2024 – L’allarme lanciato dalla Uil sul Carlino di ieri, in merito al futuro dell’aeroporto Ridolfi (veniva citato il contenuto di un incontro con la società di gestione) è stato ... ilrestodelcarlino.it

