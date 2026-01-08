Stop alla tassa aeroportuale al Ridolfi la promessa di Ryanair | Pronti a portare nuove rotte
Ryanair ha annunciato la sospensione della tassa aeroportuale al Ridolfi, con l’obiettivo di incentivare il turismo e favorire lo sviluppo economico nella regione. La compagnia si impegna a introdurre nuove rotte, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e a un aumento delle attività nel territorio dell’Emilia Romagna. Questa decisione mira a valorizzare l’aeroporto e a sostenere la crescita locale in modo sostenibile.
“Una misura che porterà a un aumento del turismo, alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una crescita economica per l'Emilia Romagna”. Dopo la mossa della Regione, che dedicherà due milioni di euro per pagare le tasse d'imbarco al posto dei passeggeri che utilizzeranno i tre piccoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
