Stop al crack in Sicilia | centri ad ' alta soglia' in tutte le province completata la rete sulle dipendenze

È stata completata la rete regionale di supporto alle persone con dipendenze in Sicilia, con l’attivazione di nove centri ad “alta soglia” distribuiti in tutte le province. Inoltre, sono operative unità mobili sul territorio e è stato avviato un bando da 4 milioni di euro per favorire il reinserimento lavorativo. Questi interventi mirano a offrire risposte concrete e coordinate contro il fenomeno del crack.

Completata la rete regionale sulle dipendenze: 9 centri ad «alta soglia» attivi in tutte le province, unità mobili sul territorio e un bando da 4 milioni di euro per il reinserimento lavorativo. Sono questi i risultati della legge regionale n. 26 del 7 ottobre 2024, sul «Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze»

Dipendenze, la Sicilia completa la rete anti-crack: centri attivi in tutte le province - La rete regionale per il contrasto alle dipendenze è ormai pienamente operativa in tutta la Sicilia. newsicilia.it

