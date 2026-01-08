Nell’ultimo turno di campionato, l’Inter ottiene una vittoria significativa contro una rivale di qualità, mentre il Bologna attraversa un momento difficile. La prestazione dell’Atalanta, guidata da Raffaele Palladino, si distingue per determinazione e solidità, superando le sfide con attenzione e strategia. La differenza di ritmo tra le squadre, evidenziata anche dalle parole di Palladino, sottolinea come il contesto attuale influenzi i risultati, con attenzione alle dinamiche tra le formazioni.

Bologna in crisi, a sancire il verdetto è l’ Atalanta. Più degli ex Cambiaghi, Orsolini e Freuler, può la mano di Raffaele Palladino. Due anni fa, dopo l’addio di Motta, fu in ballottaggio con Italiano per la panchina rossoblù. Italiano risolse i dubbi e varcò l’Appennino, l’ex Monza fece altrettanto e siglò il record di punti a Firenze. E ora il sorpasso sul Bologna. Cinque vittorie nelle ultime sette gare: la mano di Palladino sull’Atalanta è cosa seria, il Como è a -5, il Bologna, che ha collezionato 5 punti nello stesso tempo, alle spalle. L’Atalanta va al triplo della velocità sul campo e in classifica, con l’arrivo di Palladino, nonostante il Bologna stia recuperando i pezzi e i nerazzurri dovessero fare a meno di Scamacca, Kolasinac, Bellanova, Lookman. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stoccata del nerazzurro: "Vittoria che vale doppio, abbiamo messo sotto una rivale ricca di qualità». Palladino: "Loro più riposati di noi»

