Stile Iconico

Unisciti a noi sabato 10 gennaio per una serata all'insegna di buona musica e atmosfere coinvolgenti. Dalle 20, Cena Incanto, seguita dal djset di Dj Patrick Belli e Marco Benini, con musica fino a tarda notte grazie a Dj Filippo Marchesini. Un’occasione per condividere momenti piacevoli in un ambiente raffinato e tranquillo, ideale per lasciarsi trasportare dalla musica e dalla compagnia.

Ci sono vibe che uniscono, canzoni che accendono la serata e sorrisi che restano! Scopri la magia che solo Vivido sa creare!• Sabato 10 gennaio •Cena Incanto dalle ore 20:MUSIC SELECTOR: Dj Patrick BelliENTERTAINER: Marco BeniniDjset dalle ore 23:Music Club: Dj Filippo Marchesini

