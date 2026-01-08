Stile Iconico

Scopri l’esperienza di Stile Iconico, un evento che unisce musica, atmosfera e convivialità. Sabato 10 gennaio, a partire dalle 20, Vivi una serata di intrattenimento con DJ Patrick Belli, Marco Benini e DJ Filippo Marchesini. Un’occasione per condividere momenti piacevoli e ascoltare brani selezionati, creando un’atmosfera coinvolgente e rilassata. Un appuntamento pensato per chi apprezza la buona musica e la compagnia in un contesto sobrio e originale.

Ci sono vibe che uniscono, canzoni che accendono la serata e sorrisi che restano! Scopri la magia che solo Vivido sa creare!• Sabato 10 gennaio •Cena Incanto dalle ore 20:MUSIC SELECTOR: Dj Patrick BelliENTERTAINER: Marco BeniniDjset dalle ore 23:Music Club: Dj Filippo Marchesini -. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Stile Iconico Leggi anche: "Stile iconico" a Vivido Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 11 brand amati da Jackie Kennedy | Icone di stile senza tempo; Evelyne Aymon, (anche)a Venezia i cerchietti artigianali che trasformano lo stile con un dettaglio iconico; TOMMY HILFIGER è il nuovo formalwear del Liverpool; Questa stagione è tutta per i baggy jeans: 5 look streetstyle da copiare e acquistare subito. L'iconica frangia a tendina di Brigitte Bardot, che sembra “svanire” sul viso, è un inno alla libertà quanto mai attuale - Lanciata dall'attrice francese, questa frangia a tendina è una pietra miliare nell’hairstyle, con molti vantaggi pratici e con sotteso un potente messaggio di empowerment ... vogue.it

Lo stile iconico di Brigitte Bardot, diva libera e disinibita che tutti volevano imitare - In un'epoca in cui la libertà non era scontata, con i suoi capelli cotonati e i suoi bikini Brigitte Bardot ha creato un mondo in cui per una donna era ... fanpage.it

Addio a Brigitte Bardot: lo stile della “diva ribelle” in 7 look iconici - Con il suo stile Brigitte Bardot ispirato intere generazioni: ecco i capi che grazie a lei sono diventati iconici. grazia.it

A little too iconic #fashion #style

Stile iconico, riconoscibile da sempre. La collezione di orologi e gioielli Alviero Martini Prima Classe ti aspetta alla Gioielleria Megna: vieni a scoprirla dal vivo per apprezzarne da vicino la qualità e uno stile che, da anni, è un’icona. #gioielleriamegna #primacl - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.