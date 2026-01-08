A Chongqing, Skanews presenta un’innovativa tecnologia che permette di riprodurre fedelmente i gesti, le espressioni e la voce di Donald Trump. Attraverso strumenti avanzati, è possibile imitare con precisione sorprendente i movimenti e le caratteristiche vocali dell’ex presidente, offrendo nuove opportunità nel campo della comunicazione e dell’intrattenimento. Un esempio di come l’innovazione si integri nelle tecniche di riproduzione umana, anche in contesti internazionali.

( a skanews) – Allunga le mani, imita la voce e i gesti di Donald Trump con una precisione sorprendente. Ryan Chen, 42 anni, vive a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ed è diventato un fenomeno sui social grazie ai suoi video comici. Evita la satira politica, terreno scivoloso nel Paese, ma ha conquistato milioni di follower su Instagram, TikTok e piattaforme cinesi. Le gaffe di Donald Trump. guarda le foto «Quando incontri un amico in un Paese straniero, lontano da casa, un altro mondo, un’altra città, e all’improvviso trovi qualcuno che ti conosce: ti fa sentire bene, ti fa sentire al sicuro» scherza Chen imitando il presidente Usa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stessa voce, stessi gesti, ma siamo a Chongqing

