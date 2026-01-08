Stellantis sempre più giù mai così poche auto dal 1955 | solo 213mila nel 2025
Nel 2025, Stellantis in Italia ha prodotto circa 380.000 veicoli, con circa 213.000 unità dedicate alle automobili. Si tratta di una cifra che rappresenta il livello più basso di produzione automobilistica del gruppo nel paese dal 1955, evidenziando una fase di rallentamento e cambiamento nel settore. Un dato che riflette le dinamiche di mercato e le sfide attuali dell’industria automobilistica italiana.
Nel 2025 in Italia il gruppo Stellantis ha fabbricato poco meno di 380mila veicoli (379.706 unità). Per quanto riguarda le auto, 213.706, l'azienda è tornata indietro di 70 anni: dal 1955 non si registravano numeri simili. I veicoli commerciali prodotti si fermano a 166mila unità. Tutti i dati. 🔗 Leggi su Today.it
