Stazione Termini perché alcuni treni si fermano a Tiburtina oggi | cosa succede a Roma

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alcuni treni in partenza o in arrivo a Roma fermano a Tiburtina invece di Termini. Questa modifica temporanea interessa il traffico ferroviario cittadino e può causare disagi ai pendolari. Di seguito, vengono illustrate le ragioni di questa variazione e le eventuali conseguenze per gli utenti, al fine di offrire una panoramica chiara sulla situazione attuale nella capitale.

Treni che scendono a Tiburtina anziché a Termini: cosa sta succedendo questa mattina a Roma e da cosa derivano i disagi.

