Stazione di Talamona | c' è la nuova illuminazione ma ancora non funziona
Recentemente, la stazione di Talamona ha subito interventi di potenziamento e riqualificazione, tra cui l’installazione di una nuova illuminazione. Tuttavia, al momento, il sistema di illuminazione non risulta ancora funzionante. Questi lavori mirano a migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi offerti, in attesa di completare le verifiche e le eventuali riparazioni necessarie.
Di recente sono stati eseguiti lavori di potenziamento e riqualificazione della stazione di Talamona. In particolare è stato allungato il marciapiede e sostituita la relativa illuminazione che però, come segnalatoci da un lettore che quotidianamente viaggia proprio dalla località della Bassa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
