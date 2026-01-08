Stazione di Talamona | c' è la nuova illuminazione ma ancora non funziona

Recentemente, la stazione di Talamona ha subito interventi di potenziamento e riqualificazione, tra cui l’installazione di una nuova illuminazione. Tuttavia, al momento, il sistema di illuminazione non risulta ancora funzionante. Questi lavori mirano a migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi offerti, in attesa di completare le verifiche e le eventuali riparazioni necessarie.

