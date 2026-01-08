Stazione di Talamona | c' è la nuova illuminazione ma ancora non funziona

Da sondriotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la stazione di Talamona ha subito interventi di potenziamento e riqualificazione, tra cui l’installazione di una nuova illuminazione. Tuttavia, al momento, il sistema di illuminazione non risulta ancora funzionante. Questi lavori mirano a migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi offerti, in attesa di completare le verifiche e le eventuali riparazioni necessarie.

Di recente sono stati eseguiti lavori di potenziamento e riqualificazione della stazione di Talamona. In particolare è stato allungato il marciapiede e sostituita la relativa illuminazione che però, come segnalatoci da un lettore che quotidianamente viaggia proprio dalla località della Bassa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Street tutor, telecamere e più illuminazione: fondi dalla Regione per migliorare la sicurezza in stazione

Leggi anche: Buio pesto alle spalle dell'ospedale sulla strada per Lo Spada: pali fissati da mesi ma ancora niente illuminazione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.