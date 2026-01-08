Statale 36 | paura e soccorsi in azione per un veicolo ribaltato in zona Alto Lago

Oggi, giovedì 8 gennaio, si è verificato un incidente sulla Statale 36 in zona Alto Lago, precisamente a Piona, vicino a Colico. Un veicolo si è ribaltato in direzione sud, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi. L'incidente ha generato preoccupazione e disagi lungo la strada, con le operazioni di assistenza in corso per gestire la situazione.

Paura per un incidente con un'auto ribaltata lungo la Statale 36 in zona Colico. Il sinistro è avvenuto in direzione sud, all'altezza di Piona, intorno alle ore 15 di oggi, giovedì 8 gennaio, e l'allarme è scattato in codice rosso. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente.

