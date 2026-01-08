stasera torna in tv don matteo ecco le nuove puntate della fiction

Stasera torna in TV “Don Matteo” con le nuove puntate della quindicesima stagione. La serie, ambientata nella suggestiva città di Spoleto, continua a raccontare le vicende del sacerdote detective interpretato da Terence Hill. Dopo una lunga attesa, gli spettatori potranno seguire ancora una volta le avventure di Don Matteo e dei suoi amici, in un contesto che combina tradizione e suspense.

La lunga attesa è terminata, questa sera torna Don Matteo 15. Per oltre due mesi le bellezze della città di Spoleto faranno da scena ad una delle serie tv più longeve ed amate dagli italiani. Don Matteo, giunto all’edizione 15, quest’anno festeggia 25 anni dalla prima serie ambientata a Gubbio ed è pronto a tenere compagnia ai telespettatori per ben dieci nuovissime puntate. La serie tv andrà in onda come di consueto il giovedì alle 21.30 sempre su Rai Uno. Da Terence Hill, che ha interpretato per anni il prete detective Don Matteo, a Raoul Bova che nella toga di Don Massimo continua a tenere incollati davanti alla tv tanti fan appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

