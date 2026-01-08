Stalking reiterato verso l’ex compagna | 30enne a giudizio

Un uomo di 30 anni è stato chiamato a giudizio per stalking reiterato nei confronti della sua ex compagna. Nonostante la fine della relazione, i contatti tra i due sono proseguiti, suscitando preoccupazioni e approfondimenti da parte delle autorità. La vicenda evidenzia come, anche dopo la conclusione di un rapporto, sia importante rispettare i confini e la tranquillità delle persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto La fine della relazione non avrebbe posto termine ai contatti tra un trentenne e la sua ex compagna. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe continuato a tenere comportamenti persecutori nonostante fosse già coinvolto in un altro procedimento per fatti analoghi. Per questo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha disposto il giudizio immediato, ritenendo sufficienti gli elementi raccolti nelle indagini. I fatti contestati si sarebbero verificati tra luglio 2023 e agosto 2025 e comprenderebbero contatti insistenti e non graditi tramite social network, oltre ad appostamenti nei luoghi frequentati dalla donna, incluso il posto di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stalking reiterato verso l’ex compagna: 30enne a giudizio Leggi anche: Avellino, 30enne a giudizio immediato per stalking nei confronti dell’ex compagna Leggi anche: Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce verso l’ex amica. Prosciolta dallo stalking Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. OnePodcast. . Qual è la storia del killer delle fidanzate e come ha cambiato la legislazione italiana Il caso di Luca Delfino riguarda due delitti speculari che hanno portato all'introduzione della legge sullo stalking nel 2009. L'episodio analizza la violenza di qu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.