Stagione d’oro per i comici italiani | Zalone Siani e Salemme conquistano cinema televisioni teatri e incassi

La scena comica italiana attraversa un periodo di grande visibilità, con artisti come Zalone, Siani e Salemme che raggiungono un pubblico sempre più vasto. I dati indicano teatri pieni, incassi significativi e una crescente attenzione sui mezzi di comunicazione. Questo scenario riflette un momento di affermazione stabile e consolidata della comicità nel panorama culturale nazionale.

La comicità italiana si trova in un momento di chiara fama. A dirlo sono proprio i dati disponibili: teatri esauriti, introiti milionari e visualizzazioni da prima serata. In un periodo storico segnato da timori e tensioni, il pubblico sembra cercare – e trovare – nell’ironia intelligente una forma di svago collettivo, che sappia unire generazioni e linguaggi diversi. A guidare il carro dei vincitori è Checco Zalone, che da 14 giorni domina incontrastato il box office. Il suo nuovo film “Buen Camino” ha superato i 59,5 milioni di euro con circa 7,4 milioni di spettatori, diventando il terzo maggiore incasso di sempre nella storia del botteghino italiano, dietro solo al primo “Avatar” con 68,6 milioni e a “Quo vado?” con 65,3 milioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

