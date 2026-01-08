Stadio Arechi Avella in Comissione | I lavori sono gestiti dalla Regione non dal Comune

Durante la riunione della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, ho illustrato che i lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi sono gestiti dalla Regione, e non dal Comune di Salerno. Questa distinzione è importante per comprendere le responsabilità e le tempistiche legate al progetto di rinnovamento dell’impianto, al fine di garantire un corretto aggiornamento sulle attività in corso e sui relativi interventi.

"In sede di IV Commissione Consiliare Permanente Sport ho reso noto le risultanze dall'approfondimento sulla questione del riammodernamento dello stadio Arechi. In mattinata ho avuto un incontro con il Sindaco – che detiene la delega allo Sport – e con la direzione del settore Impianti Sportivi".

