Squalificato a vita Calcio intervento killer in campo | manda l’avversario in terapia intensiva

Un grave episodio di violenza in campo ha portato alla squalifica a vita di un giovane calciatore. Il centrocampista classe 2005 ha commesso un fallo estremamente pericoloso, causando un infortunio grave a un avversario che si trova ora in terapia intensiva. L’accaduto solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della responsabilità nello sport.

Un intervento killer in campo è costato la carriera a un giovane calciatore. Il protagonista, centrocampista classe 2005, è stato squalificato a vita dopo un fallo violentissimo che ha mandato un avversario in terapia intensiva. La scena, ripresa in video, è diventata virale sui social e ha scatenato un'ondata di indignazione in tutto il mondo calcistico. Nel filmato si vede il giocatore, in evidente ritardo sull'azione, colpire con la gamba tesa e i tacchetti spianati il petto del rivale, lasciandolo a terra privo di sensi. L'arbitro ha immediatamente estratto il cartellino rosso, mentre i compagni e i soccorritori si sono precipitati in campo per prestare i primi soccorsi.

