Spread a 66 punti rendimenti dei Btp in calo e scadenze imminenti | cosa accadrà
Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 66 punti base all'apertura della seduta, segnando un lieve aumento di un punto rispetto a mercoledì 7 gennaio. Con i rendimenti dei titoli di stato italiani in calo e le scadenze imminenti, si profilano possibili sviluppi sul fronte dei mercati obbligazionari e delle politiche fiscali italiane. È importante monitorare l'andamento per comprendere le dinamiche in atto e le eventuali implicazioni per gli investitori.
Lo spread tra Btp e Bund scende a 66 punti base in avvio di seduta. Si tratta di un rialzo di un punto base rispetto all’a pertura di mercoledì 7 gennaio. Il rendimento del decennale italiano è quindi pari al 3,5%, mentre quello tedesco al 2,84%. Dati che permettono di allontanare nuovamente la Francia, i cui titoli decennali rendono il 3,53%. Il trend dello spread Btp-Bund, stabilizzato intorno ai 70 punti base, produce un alleggerimento del costo medio del debito stimato in un tesoretto di 7-8 miliardi di euro solo nel 2026. Ma c’è anche chi fa notare che non è “tutto oro ciò che luccica”. Giornali di settore fanno notare che se il rendimento sale, lo Stato deve offrire interessi più alti per convincere gli investitori a comprare i suoi titoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
