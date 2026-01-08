Un video mostra un gruppo di individui armati di spranghe e bastoni avvicinarsi a un veicolo fermo in un parcheggio di un supermercato. L'episodio, che coinvolge militanti di Gioventù Nazionale, evidenzia un episodio di aggressione. La sequenza, registrata dalle telecamere di sorveglianza, viene analizzata per comprendere meglio i dettagli e le circostanze dell'accaduto.

Armati di bastoni e spranghe si sono avvicinati a una macchina ferma in un parcheggio del supermercato. È iniziata così l'aggressione nei confronti di quattro militanti di Gioventù nazionale, presi di mira da circa venti persone incappucciate. Sono le immagini contenute in un video di quasi un. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Attivisti di Gioventù Nazionale picchiati con spranghe e caschi: il video dell'aggressione postato dai militanti

Leggi anche: Il video dell’aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale: picchiati con bastoni, ombrelli e cinghie

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vietato rievocare Acca Larentia: sprangati quattro giovani di destra; Acca Larentia, Gioventù Nazionale: “Aggressione ci riporta ad anni di piombo’; Acca Larentia, le indagini della Digos dopo la denuncia di Gioventù Nazionale: “Aggrediti quattro nostri militanti”.

Acca Larentia, spranghe e bastoni contro i militanti di «Gioventù Nazionale»: il video dell'aggressione alla Tuscolana - Alcuni militanti di Gioventù Nazionale che presumibilmente stavano attaccando manifesti in vista del 48e ... msn.com