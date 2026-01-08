Spranghe e bastoni contro i militanti di Gioventù nazionale | il video dell' aggressione
Un video mostra un gruppo di individui armati di spranghe e bastoni avvicinarsi a un veicolo fermo in un parcheggio di un supermercato. L'episodio, che coinvolge militanti di Gioventù Nazionale, evidenzia un episodio di aggressione. La sequenza, registrata dalle telecamere di sorveglianza, viene analizzata per comprendere meglio i dettagli e le circostanze dell'accaduto.
Armati di bastoni e spranghe si sono avvicinati a una macchina ferma in un parcheggio del supermercato. È iniziata così l'aggressione nei confronti di quattro militanti di Gioventù nazionale, presi di mira da circa venti persone incappucciate. Sono le immagini contenute in un video di quasi un. 🔗 Leggi su Today.it
