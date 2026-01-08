Spranghe contro i ragazzi di Gn Todde | Il filmato dell’aggressione parla da solo Ora la sinistra condanni e stacchi la spina video

In un episodio avvenuto durante il 48° anniversario della strage di Acca Larenzia, quattro giovani di Gioventù Nazionale sono stati vittima di un’aggressione. Il video dell’evento mostra chiaramente quanto accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con Todde che invita la sinistra a condannare l’evento e a prendere le distanze. Un episodio che pone ancora una volta l’attenzione sulla necessità di affrontare con serietà e responsabilità la questione della violenza e del dialog

Un assalto in piena regola contro quattro ragazzi di Gioventù nazionale nel giorno del 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Il video che circola sui social non lascia spazio a dubbi e alibi per i teppisti dell’ultrasinistra, più di 20, armati di spranghe, coltelli e caschi. “Ecco le immagini relative all’aggressione avvenuta due giorni fa”, dice Francesco Todde, presidente romano di Gioventù nazionali, illustrando le sequenze del filmato. E appellandosi alla sinistra perché prenda la distanza e contribuisca a svelenire il clima di odio politico che sta crescendo. Aggressione Gn, Todde: le immagini del video parlano chiaro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spranghe contro i ragazzi di Gn, Todde: “Il filmato dell’aggressione parla da solo. Ora la sinistra condanni e stacchi la spina” (video) Leggi anche: Spranghe e bastoni contro i militanti di Gioventù nazionale: il video dell'aggressione Leggi anche: Acca Larenzia, spranghe e coltelli contro quattro ragazzi di Gioventù nazionale. L’aggressione nel quartiere della strage Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Acca Larentia, al vaglio della Digos le immagini dell'aggressione a giovani di Gioventù Nazionale; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: «ACCA LARENZIA, DE PRIAMO (FDI): VILE AGGRESSIONE A MILITANTI GN È GRAVE SEGNALE. Acca Larentia, spranghe e bastoni contro i militanti di «Gioventù Nazionale»: il video dell'aggressione alla Tuscolana - Alcuni militanti di Gioventù Nazionale che presumibilmente stavano attaccando manifesti in vista del 48e ... msn.com

