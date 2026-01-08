Spotify Messaggi | arrivano Attività di ascolto e Richiesta di Jam

Spotify Messaggi introduce nuove funzioni come le Attività di ascolto e la Richiesta di Jam, ampliando le possibilità di interazione tra utenti. Questa evoluzione della piattaforma svedese mira a creare un ambiente più sociale, permettendo agli utenti di condividere e scoprire musica in modo più diretto e coinvolgente. Con queste novità, Spotify si avvicina sempre di più a diventare un vero ecosistema di interazione musicale.

Spotify Messaggi rappresenta l'ultima frontiera dell'evoluzione della piattaforma svedese, che da tempo non si accontenta più di essere un semplice archivio musicale, ma punta a diventare un vero e proprio ecosistema sociale. La notizia di oggi conferma questa direzione strategica: l'azienda ha annunciato un aggiornamento sostanziale per la sua sezione di messaggistica interna, introducendo due funzionalità chiave chiamate "Attività di ascolto" e "Richiesta di Jam". Queste novità arrivano a seguito di un successo clamoroso della funzione di chat lanciata lo scorso anno, che ha già coinvolto quasi 40 milioni di utenti e generato l'invio di circa 340 milioni di messaggi.

