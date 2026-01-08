Sport in tv oggi giovedì 8 gennaio | tennis sci biathlon e una serata ricca di big match
Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Oggi, giovedì 8 gennaio, il palinsesto sportivo offre una vasta gamma di eventi in diretta tv e streaming. Tra tennis, sci, biathlon, e competizioni di basket, il programma comprende anche partite di calcio e volley europeo, garantendo un’ampia scelta per gli appassionati. Una giornata ricca di appuntamenti per seguire da vicino le principali discipline sportive, con protagonisti sia atleti internazionali che squadre di rilievo.
Tennis e sport invernali aprono una giornata ricchissima di eventi in diretta tv e streaming. In primo piano Sonego a Hong Kong, la Coppa del Mondo di sci e biathlon, l’Eurolega di basket e una serata tra Serie A, Premier League e grande volley europeo. Il tennis e gli sport invernali sono protagonisti nello sport . 🔗 Leggi su Sportface.it
