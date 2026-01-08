Sport in tv oggi giovedì 8 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 8 gennaio, OA Sport propone una guida dettagliata agli eventi sportivi in programma, con orari, canali e modalità di visione in streaming. In questa giornata troverete tutte le informazioni necessarie per seguire le competizioni in modo semplice e preciso, garantendo un aggiornamento completo sulle principali discipline sportive del giorno.

Oggi, giovedì 8 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Tennis e sport invernali in primo piano. A Hong Kong Lorenzo Sonego cercherà di centrare l’ingresso ai quarti di finale, affrontando il cinese Shang. Il piemontese poi, in coppia con Lorenzo Musetti, vorrà proseguire nel cammino anche nel doppio. Sulle nevi di Zauchensee (Austria) si terrà la prima prova cronometrata di discesa femminile, in preparazione alla tappa di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

