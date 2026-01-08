Ecco la guida completa degli eventi sportivi in tv e streaming di oggi, giovedì 8 gennaio. In questa giornata, potrete seguire le principali competizioni grazie alle informazioni sugli orari e sui canali di trasmissione. OA Sport vi offre un aggiornamento preciso e dettagliato per assistervi nella visione di tutte le discipline sportive in programma.

Oggi, giovedì 8 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Tennis e sport invernali in primo piano. A Hong Kong Lorenzo Sonego cercherà di centrare l’ingresso ai quarti di finale, affrontando il cinese Shang. Il piemontese poi, in coppia con Lorenzo Musetti, vorrà proseguire nel cammino anche nel doppio. Sulle nevi di Zauchensee (Austria) si terrà la prima prova cronometrata di discesa femminile, in preparazione alla tappa di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 8 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (giovedì 1° gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi anche: Sport in tv oggi (giovedì 6 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sport in tv oggi giovedì 1° gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi giovedì 1° gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Stasera in tv 5 film e programmi di giovedì 6 gennaio 2026; Stasera in tv 5 film e programmi di giovedì 1° gennaio 2026.

Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 6 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it