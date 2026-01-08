Sport gratis per un mese a Bologna in piscina o in palestra | come fare con le ‘Pillole di Movimento’

A Bologna, è possibile provare gratuitamente attività sportive in piscina o palestra grazie a ‘Pillole di Movimento’. Questa iniziativa, giunta alla sua quindicesima edizione, promuove l’importanza di muoversi regolarmente per migliorare il benessere e contrastare la sedentarietà. Un’opportunità per iniziare il nuovo anno con un approccio salutare, senza impegno iniziale, sostenuta dalla campagna di sensibilizzazione di Uisp.

Bologna, 8 gennaio 2026 – È possibile iniziare il nuovo anno facendo attività fisica in maniera gratuita? Prosegue ‘ Pillole di Movimento ’, la campagna di sensibilizzazione di Uisp - giunta alla sua quindicesima edizione - nata per incoraggiare le persone a muoversi di più e per contrastare i rischi legati alla sedentarietà. Ma come funziona? Da oggi, presso le farmacie Federfarma e Benu Farmacia - per un totale di 80 punti vendita tra Bologna e provincia -, verranno distribuite a chi ne fa richiesta oltre 25.000 confezioni di ‘ Pillole di Movimento’, una semplice scatolina di cartone con dentro dei voucher e un bugiardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

