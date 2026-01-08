Spettacolo Penelope - L' Odissea è fimmina

La strada tortuosa che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé e della sua forza è al centro della messinscena Penelope - L'Odissea è Fimmina scritta e diretta da Luana Rondinelli e interpretata dall’attrice catanese Ester Pantano, noto volto di fiction televisive tra cui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

