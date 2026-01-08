Spettacolo Penelope - L' Odissea è fimmina

Da cataniatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada tortuosa che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé e della sua forza è al centro della messinscena Penelope - L'Odissea è Fimmina scritta e diretta da Luana Rondinelli e interpretata dall’attrice catanese Ester Pantano, noto volto di fiction televisive tra cui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

spettacolo penelope odissea 232Penelope si sveglia e riprende la sua Itaca: in scena a Catania l’Odissea al femminile - “Penelope – L’Odissea &#232; fimmina”, scritto e diretto da Luana Rondinelli e interpretato da Ester Pantano, va in scena al Teatro Brancati di Catania dal 7 all’11 gennaio e al Teatro Massimo di Siracusa ... corrieretneo.it

Teatro Brancati (Ct): da mercoledì 7 gennaio in scena “Penelope – L’Odissea &#232; fimmina” con Ester Pantano - PENELOPE – L’Odissea è Fimmina Da mercoledì 7 a domenica 11 gennaio, al Teatro Brancati di Catania, va in scena la pièce scritta e diretta da Luana Rondinelli. ienesiciliane.it

Napoli, a Villa di Donato arriva “Odissea Penelope”: lo spettacolo con Iaia Forte - Iaia Forte arriva a Villa di Donato con “Odissea Penelope”, dopo il successo in tutta Italia, l’attrice porta in Villa la sua versione di Penelope e degli altri eroi omerici, con tanto di musica ... ilmattino.it

