Spettacolo Penelope - L' Odissea è fimmina
La strada tortuosa che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé e della sua forza è al centro della messinscena Penelope - L'Odissea è Fimmina scritta e diretta da Luana Rondinelli e interpretata dall’attrice catanese Ester Pantano, noto volto di fiction televisive tra cui. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Penelope si sveglia e riprende la sua Itaca: in scena a Catania l’Odissea al femminile - “Penelope – L’Odissea è fimmina”, scritto e diretto da Luana Rondinelli e interpretato da Ester Pantano, va in scena al Teatro Brancati di Catania dal 7 all’11 gennaio e al Teatro Massimo di Siracusa ... corrieretneo.it
Teatro Brancati (Ct): da mercoledì 7 gennaio in scena “Penelope – L’Odissea è fimmina” con Ester Pantano - PENELOPE – L’Odissea è Fimmina Da mercoledì 7 a domenica 11 gennaio, al Teatro Brancati di Catania, va in scena la pièce scritta e diretta da Luana Rondinelli. ienesiciliane.it
Napoli, a Villa di Donato arriva “Odissea Penelope”: lo spettacolo con Iaia Forte - Iaia Forte arriva a Villa di Donato con “Odissea Penelope”, dopo il successo in tutta Italia, l’attrice porta in Villa la sua versione di Penelope e degli altri eroi omerici, con tanto di musica ... ilmattino.it
Trieste riscopre Penelope: il mito diventa donna nello spettacolo contemporaneo “P come Penelope” -> http://nordest24.it/trieste-p-come-penelope-spettacolo-teatro-contemporaneo facebook
P come Penelope 9-10 GenT. dei Fabbri. Una rilettura intima e inquieta di un mito che non ha mai smesso di parlare. Interpretata da Paola Fresa, Penelope è una donna che trasforma l’attesa in potere e l’ombra in identità. #teatro #lacontrada #Penelo x.com
