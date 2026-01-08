Spettacolo ' L' uomo la bestia e la virtù' al Teatro Angelo Musco

Dal 10 gennaio all’1 febbraio 2026, il Teatro Angelo Musco di Catania ospita “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello. La produzione vede protagonisti Eduardo Saitta e Salvo Saitta, offrendo al pubblico un’opportunità di riflettere sui temi classici dell’autore siciliano. Uno spettacolo da non perdere per gli appassionati di teatro e letteratura, in un’interpretazione fedele e coinvolgente.

Dal 10 gennaio all'1 febbraio 2026, andrà in scena a Catania "L'uomo, la bestia e la virtù" di Luigi Pirandello nella superba interpretazione di EDUARDO SAITTA e SALVO SAITTA. Prodotto dall'associazione culturale Progetto Teatrando e diretto da Plinio Milazzo, lo spettacolo rientra nella nuova.

