Spettacolo Dica trentatré

Il 17 gennaio alle ore 21:00, presso il teatro locale, si terrà lo spettacolo \

DICA TRENTATRÉ. Sabato 17 gennaio – ore 21:00. Dove il pubblico decide tutto. Dica Trentatré è uno spettacolo comico di improvvisazione. Arrivi, ti siedi, scegli dei personaggi e da lì parte una storia che non esisteva prima. Gli attori improvvisano su parole lanciate dalla sala e quando meno se. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

