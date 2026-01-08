Speed skating che Italia sarà a Tomaszów Mazowiecki? Tappa di passaggio prima di Milano Cortina
Dal 9 all’11 gennaio, Tomaszów Mazowiecki ospiterà gli Europei di speed skating su singole distanze, una tappa importante prima dei Giochi di Milano Cortina. L’evento si svolge sull’anello di ghiaccio polacco e rappresenta un’occasione per la nazionale italiana di confrontarsi con le migliori atlete e atleti europei in vista delle competizioni più prestigiose.
Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio andranno in scena sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, gli Europei su singole distanze di speed skating. La prima competizione del 2026 sarà una sorta di antipasto in vista di quel che sarà tra un mese nelle Olimpiadi di Milano Cortina. In casa Italia si vorrà rispondere presente, volendo dare segnali di vitalità. La compagine tricolore arriverà in Polonia dopo un blocco di allenamenti piuttosto impegnativo con l’obiettivo di raggiungere il top della forma ai Giochi, quindi soprattutto i big della selezione nostrana non dovrebbero presentarsi agli Europei in una condizione sfavillante. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Speed skating, Davide Ghiotto e gli Europei da vivere come tappa di passaggio verso i Giochi
Leggi anche: Speed skating, quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Il possibile contingente
Speed skating, che Italia sarà a Tomaszów Mazowiecki? Tappa di passaggio prima di Milano Cortina - Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio andranno in scena sull'anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, gli Europei su singole distanze di speed ... oasport.it
Speed skating, i convocati dell’Italia per gli Europei. Ghiotto e Lollobrigida guidano il gruppo azzurro - Saranno tredici gli azzurri impegnati tra una settimana ai Campionati Europei di speed skating 2026, che si terranno sul ghiaccio polacco di Tomaszów ... oasport.it
Mondiali speed skating, oro Italia nel team-pursuit - Prestazione super degli azzurri guidati da direttore tecnico Maurizio Marchetto, che nella seconda giornata ... sport.sky.it
–1 mese L’attesa sta per finire. Tra un mese inizieranno i Giochi Olimpici Invernali di MilanoCortina2026 Nei nostri padiglioni hanno già preso vita la Milano Rho Ice Arena, che ospiterà le competizioni di Ice Hockey, e il Milano Speed Skating Stadium, - facebook.com facebook
Speed skating, Jordan Stolz one-man show ad Hamar: cinque vittorie su cinque gare e 4 ori potenziali per Milano Cortina 2026 - x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.