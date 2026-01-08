Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 9 all' 11 gennaio

Ecco un’introduzione per il tuo articolo: In occasione del weekend dal 9 all’11 gennaio, Salerno e la sua provincia offrono una serie di eventi e sagre per tutti i gusti. Tra le iniziative, a Nocera Superiore si svolge

Nocera Superiore ospita "Febbre Italiana" sabato 10 gennaio in via Vincenzo Russo. Dalle 18:00, animazione per bambini con mascotte e laboratori. Alle 21:00, lo show itinerante degli ideatori di Nostalgia 90 trasforma la strada in una discoteca all'aperto con i grandi successi nazionali remixati.

