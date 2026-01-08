Speciale weekend | gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 9 all' 11 gennaio

Da salernotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un’introduzione per il tuo articolo: In occasione del weekend dal 9 all’11 gennaio, Salerno e la sua provincia offrono una serie di eventi e sagre per tutti i gusti. Tra le iniziative, a Nocera Superiore si svolge

Nocera Superiore ospita "Febbre Italiana" sabato 10 gennaio in via Vincenzo Russo. Dalle 18:00, animazione per bambini con mascotte e laboratori. Alle 21:00, lo show itinerante degli ideatori di Nostalgia 90 trasforma la strada in una discoteca all'aperto con i grandi successi nazionali remixati. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 2 al 4 gennaio

Leggi anche: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 5 all'8 dicembre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 2 al 4 gennaio; Festival enogastronomici, eventi e sagre del weekend dal 9 al 12 gennaio; Padova si accende nel weekend: teatro, grandi mostre, cinema e sapori dal mondo dal 9 all'11 gennaio 2026; Guida egli eventi del weekend e dell’Epifania (2-6 gennaio).

speciale weekend eventi sagreSpeciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 2 al 4 gennaio - A Nocera Superiore divertimento assicurato con "Febbre Italiana". salernotoday.it

speciale weekend eventi sagreCosa fare (anche gratis) a Trento dal 2 al 4 gennaio: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it

speciale weekend eventi sagreTorrone, polenta, formaggi e vin brûlé: le più belle sagre e gli eventi del weekend dell’Epifania 2026 - Il weekend che apre il nuovo anno è ricco di appuntamenti gastronomici che vanno dalla polenta preparata nei paioli fumanti al torrone più antico d’Italia. siviaggia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.