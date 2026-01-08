Spazi di cultura e reti di idee | il 15 gennaio l’evento dedicato al sindaco Lo Sapio

Il 15 gennaio a Pompei si terrà un evento dedicato a Spazi di cultura e reti di idee, con focus su innovazioni artistiche e opportunità di collaborazione. Presso il Teatro di Costanzo Mattiello, si discuterà di progetti culturali e di sviluppo, offrendo un’occasione di confronto tra professionisti e cittadini interessati a promuovere il patrimonio e le iniziative locali. Un momento di riflessione e dialogo per rafforzare le connessioni nel settore culturale.

Spazi di cultura, reti di idee, innovazioni artistiche e prospettive di collaborazione, di tutto questo e di altro ancora si parlerà giovedì 15 gennaio a Pompei, al Teatro di Costanzo Mattiello. L'evento sarà un omaggio al primo cittadino di Pompei scomparso il 17 dicembre 2025. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Pompei Today, associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, attiva sul territorio e predisposta a fare rete con le Istituzioni, con le associazioni ed altre realtà collettive, è favorevole al rafforzamento del sistema turistico della città che coinvolga anche le comunità limitrofe.

