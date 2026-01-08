Spaventoso incidente stradale | auto ' vola' nel campo un ferito in ospedale

Nel tardo pomeriggio di mercoledì a Beddizzole, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Un'auto è finita fuori strada, terminando in un campo, e una persona è rimasta ferita, attualmente ricoverata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e garantire l'assistenza necessaria.

Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di mercoledì a Beddizzole, dove – intorno alle 18 – si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. L'impatto è avvenuto lungo via Gavardina, nei pressi della Società Agricola Marchesini.L'intervento dei vigili del fuoco

