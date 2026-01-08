Sparo contro ufficio della procura generale di Napoli Policastro | In corso verifiche

La Procura Generale di Napoli ha confermato di aver avviato verifiche in merito all'incidente avvenuto presso l'ufficio di Policastro, dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Le autorità investigative stanno valutando la situazione per chiarire i dettagli e le responsabilità. La Procura ha assicurato piena collaborazione e ha espresso fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il grave e spiacevole fatto accaduto è oggetto di approfondita verifica da parte degli organi investigativi e dell'autorità giudiziaria competenti, nei quali ripongo assoluta fiducia e ai quali è assicurata la piena collaborazione della Procura Generale". Così, il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro, sul colpo d'arma da fuoco esploso contro gli uffici della Procura generale di Napoli e trovato a terra lo scorso 2 gennaio. "L'attività dell'Ufficio prosegue – assicura il procuratore Policastro – con la consueta continuità e serenità nel rigoroso adempimento delle funzioni istituzionali affidate alla Procura Generale".

Un proiettile contro la Procura generale di Napoli - Un proiettile ha perforato le vetrate degli uffici della Procura generale di Napoli. stylo24.it

Spari contro gli uffici della Procura, episodio inquietante - Un colpo d’arma da fuoco è stato esploso lo scorso 2 gennaio contro il Palazzo di Giustizia di Napoli, al Centro Direzionale, dove hanno sede anche gli uffici della Procura Generale. ilfattovesuviano.it

