La candela dal profumo di “Pizza e Salsa Ranch” sarà presto fuori produzione, annunciando la fine di un prodotto unico nel suo genere. Bath & Body Works ha deciso di ritirarla, lasciando i clienti senza questa particolare fragranza. Un’assenza che suscita curiosità e, per alcuni, ricordi vividi di un’esperienza olfattiva insolita. La scelta di eliminare questa variante risponde a una strategia di mercato, segnando un nuovo capitolo per gli appassionati di fragranze.

A qualcuno verrebbe mai in mente di accendere una candela dal profumo di “Pizza & Ranch”? Non è una domanda retorica perché la risposta è sì e ora gli affezionati consumatori dovranno farne a meno, dato che Bath & Body Works – così si chiama il produttore di questa delizia per l’olfatto – la ritirerà dal mercato. Il solito e puntualissimo People riporta la dichiarazione con cui l’azienda annuncia l’addio al mondo della candela ma anche i tanti che non l’hanno proprio apprezzata. “Queste candele stanno decisamente sfuggendo di mano. Quella pizza & ranch è letteralmente una delle cose più nauseanti che abbia mai annusato in tutta la mia vita “, “Ho annusato quella alla pizza per sbaglio, tipo una SNIFFATA PIENA, e ho davvero visto la mia vita passarmi davanti agli occhi”, il tiro dei pareri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sparisce dal mercato la candela che odora di “Pizza e Salsa Ranch”. Consumatori disperati? Macché: “Una volta l’ho annusata e mi è passata tutta la vita davanti”

