Spari nella sede Cgil di Primavalle oggi la visita di Landini | Non ci fanno paura Domani riapriamo

Oggi, nel quartiere Primavalle di Roma, il Segretario Nazionale della Cgil ha visitato la sede colpita dagli spari. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le istituzioni locali. Nonostante l’evento, la Cgil ha annunciato che riaprirà regolarmente domani, ribadendo la propria volontà di continuare il proprio impegno senza paura.

Dopo la notizia degli spari nella storica sede Cgil a Primavalle - periferia popolare nel quadrante nord ovest di Roma - oggi il Segretario Nazionale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro si è recato sul posto per un sopralluogo. "È un atto di intimidazione gravissimo - ha detto.

Intimidazione alla Cgil. Spari contro la sede di Primavalle a Roma. I dem: "Inaccettabile" - Ieri mattina sono stati scoperti cinque fori di proiettile sulle vetrate della sede di ... quotidiano.net

Spari contro sede Cgil, Landini: "Atto grave, non ci intimidiranno" - 'Questa e' la casa dei lavoratori e delle persone che hanno bisogno, ed e' evidente che quanto accaduto e' un fatto molto grave'. notizie.tiscali.it

, : “ , ” Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha commentato duramente gli spari alla sede di Primavalle: “Sparare contro u - facebook.com facebook

Gli spari contro la sede della Cgil a Roma e l'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale sono tra i temi del confronto politico Fabiana Cofini #GR1 x.com

