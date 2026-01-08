Spari in strada a Cava de' Tirreni imprenditore della movida si salva fuggendo in un bar

A Cava de' Tirreni, si sono verificati colpi di pistola contro un'automobile, probabilmente come forma di intimidazione nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Scognamiglio. L'episodio ha portato alla fuga dell'uomo, che si è rifugiato in un bar per mettersi in salvo. La vicenda è attualmente sotto indagine delle forze dell'ordine, che stanno cercando di chiarire i motivi e gli eventuali responsabili.

