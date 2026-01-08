Spari in piazza Il video tradisce due minorenni

Nella notte di Capodanno, due minorenni sono stati identificati e denunciati dagli agenti del commissariato di Vigevano per aver sparato con pistole scacciacani in piazza Ducale. Il video delle scene ha confermato la loro partecipazione. L'episodio, che si è verificato in un luogo pubblico, ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale.

Sono minorenni i due ragazzi identificati e denunciati dagli agenti del commissariato di Vigevano per gli spari con pistole scacciacani in piazza Ducale la notte di Capodanno. Le indagini, avviate dalla polizia di Stato in base a un video virale sui social, avevano messo nel mirino un gruppo di una decina di ragazzi che a mezzanotte avevano sparato petardi e colpi di scacciacani. Un atto che aveva sollevato una ondata di indignazione. Gli investigatori hanno utilizzato le immagini diffuse in Rete incrociandole con quelle delle telecamere comunali. Ma il lavoro non è ancora concluso: la polizia di Stato sta lavorando per risalire all'identità degli altri componenti del gruppo.

