Spari dalla finestra dell' albergo durante la gita scolastica studente a processo per lesioni
Durante una gita scolastica in Riviera nell'aprile 2024, uno studente pugliese ha sparato dalla finestra dell’albergo, causando lesioni a una persona. L’episodio ha portato all’avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell’adolescente. L’evento ha suscitato attenzione sulle responsabilità e sulla gestione di comportamenti imprevedibili durante le attività scolastiche, evidenziando l’importanza di garantire un ambiente sicuro per studenti e accompagnatori.
Era l'aprile del 2024 quando un gruppo di studenti pugliesi era arrivato in Riviera per una gita scolastica. Oltre alle bellezze della Riviera, gli alunni erano andati anche a visitare la Repubblica di San Marino dove, secondo le ricostruzioni, un 20enne residente nel brindisino e tre minorenni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
