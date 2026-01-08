Spari contro il Tribunale a Napoli | pallottola sfonda la vetrata della Procura al 12esimo piano
Nella mattina del 2 gennaio, un episodio di particolare gravità ha interessato il Tribunale di Napoli, quando una pallottola ha perforato la vetrata della Procura al 12esimo piano. Le autorità stanno indagando sulle modalità dell’accaduto, valutando ipotesi che includono l’uso di un fucile da un edificio vicino o di un drone. Si tratta di un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza di strutture pubbliche e sulla tutela degli ambienti giudiziari.
Il colpo scoperto la mattina del 2 gennaio; potrebbe essere stato usato un fucile da un palazzo vicino o un drone. Indaga la Polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
