Spari contro il Tribunale a Napoli | pallottola sfonda la vetrata della Procura al 12esimo piano

Nella mattina del 2 gennaio, un episodio di particolare gravità ha interessato il Tribunale di Napoli, quando una pallottola ha perforato la vetrata della Procura al 12esimo piano. Le autorità stanno indagando sulle modalità dell’accaduto, valutando ipotesi che includono l’uso di un fucile da un edificio vicino o di un drone. Si tratta di un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza di strutture pubbliche e sulla tutela degli ambienti giudiziari.

Napoli, spari contro il Tribunale centrato l’ufficio del Pg - A giudicare dalla traiettoria e dalla profondità del colpo, pare che abbiamo preso bene la mira: un proiettile teso, che ha sfondato due vetrate che compongono la stessa finestra e ... ilmattino.it

