Spari contro il Palazzo di Giustizia al Centro Direzionale di Napoli

Nella giornata di oggi, un colpo d'arma da fuoco ha colpito una vetrata della Torre C nel Centro Direzionale di Napoli, sede della Procura Generale. L’incidente si è verificato senza causare feriti, e le autorità stanno ancora conducendo le verifiche necessarie. L’episodio ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza dell’area e sull’episodio stesso.

Un colpo d’arma da fuoco ha infranto una vetrata della Torre C al Centro Direzionale di Napoli, che ospita la Procura Generale. Indagini in corso, non escluso un episodio legato ai festeggiamenti di Capodanno. Un colpo d’arma da fuoco è stato esploso lo scorso 2 gennaio al Centro Direzionale di Napoli, colpendo gli uffici che . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Spari contro il Palazzo di Giustizia al Centro Direzionale di Napoli Leggi anche: Spari contro il Palazzo di Giustizia, l'inquietante ipotesi: cecchino da palazzo di fronte o drone modificato Leggi anche: Vendute le torri ex Banco di Napoli al Centro Direzionale: nuova vita per due icone dell’architettura anni ’80 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, spari contro il Tribunale: centrato l’ufficio del Pg; Spari contro il Palazzo di Giustizia, l'inquietante ipotesi: cecchino da palazzo di fronte o drone modificato; Spari contro il Tribunale a Napoli: pallottola sfonda la vetrata della Procura al 12esimo piano; Spari contro il Tribunale di Napoli: proiettile sfonda la vetrata della Procura al 12esimo piano. Napoli, spari contro il Tribunale centrato l’ufficio del Pg - A giudicare dalla traiettoria e dalla profondità del colpo, pare che abbiamo preso bene la mira: un proiettile teso, che ha sfondato due vetrate che compongono la stessa finestra e ... ilmattino.it

Spari contro il Palazzo di Giustizia, l'inquietante ipotesi: cecchino da palazzo di fronte o drone modificato - Inquietante episodio quello accaduto nella notte del 2 gennaio, quando un proiettile ha centrato ed oltrepassato una finestra del 12mo piano per conficcarsi, ad altezza d'uomo, nella parete. napolitoday.it

Spari contro il Palazzo di Giustizia di Napoli a Capodanno - Un colpo d’arma da fuoco sarebbe stato esploso contro il Palazzo di Giustizia di Napoli durante la notte di Capodanno. msn.com

